Seniorinnen fallen nicht auf Enkeltrick herein

Glienicke. Gleich drei versuchte Enkeltrick-Betrügereien wurden am Mittwoch bei der Polizei in Glienicke angezeigt. In allen drei Fällen hatte eine unbekannte männliche Person bei Seniorinnen angerufen.

Eine 88-Jährige bat der Mann um mehrere tausend Euro. Die Frau durchschaute den Anrufer jedoch sofort und beendete das Gespräch umgehend. Gegenüber einer 79-Jährigen gab sich ein Anrufer als deren Enkel aus und bat die Frau ebenfalls um mehrere tausend Euro. Zudem bot er ihr an, sie zur Bank zu fahren, um dort das Geld direkt abzuheben. Als die Frau den Anrufer nach dem Geburtsdatum ihres Enkels fragte, legte der Anrufer sofort auf. Bei einer 84-jährigen Frau gab ein Anrufer dann an, ihr Bekannter zu sein und Geld für eine Zwangsversteigerung zu benötigen. Die Seniorin bemerkte sofort, dass es sich bei dem Mann nicht um ihren Bekannten handelte und legte daher sofort auf.

So schützen Sie sich vor Telefonbetrug – das rät die Polizei

• Bei Anrufen angeblicher “Verwandter“ (“Enkel”) in finanzieller Notlage unter deren üblicher – nicht der vom Anrufen angegebenen – Telefon- oder Handynummer zurückrufen und versuchen, den Sachverhalt zu klären.

• Bei so nicht zu klärendem Sachverhalt sofort die Polizei informieren und das weitere Vorgehen absprechen.

• Fremden, die als Vertrauensperson angeblicher Verwandter kommen, niemals Bargeld aushändigen.

• Von Fremden niemals aus Gefälligkeit angeblich teure Sachen (“Blenderware”) kaufen.

• Anzeige auch erstatten, wenn man schon auf den “Enkeltrick” oder auf “Blenderware” hereingefallen ist.

• Die wirksamste Maßnahme zur Verhinderung solcher Anbahnungen über das Telefon ist die Löschung des Telefonbucheintrags. Menschen, die Sie persönlich kennen, kennen Ihre Nummer oder können sie direkt von Ihnen erhalten.

Von MAZonline