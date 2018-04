Zehdenick

Ein Fall von sexuellem Missbrauch wurde der Polizei am Sonntagabend (29. April) in Zehdenick angezeigt. Nach Angaben des 18-jährigen Geschädigten sowie dessen Eltern war er am Sonntag gegen 19.20 Uhr durch einen 39-Jährigen sexuell missbraucht worden. Beide Personen waren durch die Eltern des Jungen an einem leer stehenden Haus festgestellt worden. Mithilfe von Passanten hielten die Eltern den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen den 39-jährigen Pakistaner vorläufig fest und brachten ihn in den Gewahrsam der Polizeiinspektion. Der Mann war mit 0,65 Promille Atemalkohol leicht alkoholisiert, so dass ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen wurde. Eine ärztliche Untersuchung des Beschuldigten erfolgte im Virchow Klinikum. Auch der Geschädigte wurde ärztlich untersucht.

Am Montag wurde durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin beim zuständigen Amtsgericht Zehdenick ein Haftantrag gestellt und der 39-Jährige dort vorgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline