Simson-Moped samt Kettensäge gestohlen

Oberhavel. Das meldet die Polizei in ihrem Report vom Montag aus Oberhavel.

Beetz: Schmuck gestohlen

Eine 86-jährige Frau bemerkte am Freitagmorgen, dass Schmuck im Wert von 2.000 Euro aus ihrem Schlafzimmer ihres Einfamilienhauses in der Beetzer Dorfstraße in Beetz gestohlen wurde. Sie konnte der Polizei mitteilen, dass am Tag zuvor zwischen 13 und 14 Uhr zwei fremde Frauen ihr Grundstück betreten hatten. Ob diese mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, kann nicht gesagt werden. Die Kripo ermittelt.

Zehdenick: Kennzeichendiebstahl

Die 50-jährige Nutzerin eines Renault Kangoo rief am Freitag gegen 14:30 Uhr die Polizei in die Zehdenicker Schleusenstraße, weil offenbar die hintere Kennzeichentafel OHV-HV 491 vom Fahrzeug gestohlen wurde. Nach den Kennzeichen wurde eine Fahndung eingeleitet.

Hohenbruch: Moped samt Kettensäge entwendet

Im Döringsbrücker Weg in Hohenbruch wurde in der Zeit vom Sonnabend, 22 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, ein Kleinkraftkrad der Marke Simson S51 und eine Kettensäge der Marke Solo 630 aus einem Unterstand eines Privatgrundstückes entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Der 25-jährige Besitzer erstattete Anzeige.

Hennigsdorf: Asylbewerber bedroht

Ein 36-jähriger Kameruner befand sich am Freitagabend auf dem Weg vom Einkaufszentrum zum Übergangswohnheim in Hennigsdorf. Im einem schlecht beleuchteten Park hinter dem Rathaus warteten nach seinen Angaben zwei dunkel bekleidete Personen. Sie zogen jeweils ein Messer – mit einer 20 Zentimeter langen Klinge – und bedrohten den Kameruner. Er habe sich umgereht und sich schnell in Richtung Bahnhof bewegt. Später kam er auf das Polizeirevier und meldete den Vorfall. Er sagte, dass die beiden Tatverdächtigen, möglicherweise Tschetschenen, ebenfalls im Übergangswohnheim in Hennigsdorf wohnen, er sie aber nicht namentlich benennen kann. Der Geschädigte willigte einer Verlegung in ein anderes Übergangswohnheim ein. Die Kripo ermittelt.

Zehdenick: Hund verursacht Verkehrsunfall

Am Freitagvormittag biss sich in Zehdenick ein angebundener Hund von seiner Leine und lief auf die befahrene Clara-Zetkin-Straße. Einem 74-Jährigen war es mit seinem Daewoo nicht möglich, rechtzeitig zu bremsen. das Auto stieß mit dem Hund zusammen. Beamte der Polizei konnten den Hundehalter finden. Der Hund wurde zum Tierarzt gebracht.

Hennigsdorf: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bei einer Verkehrskontrolle in Hennigsdorf wurde in der Nacht zu Sonntag ein 44-Jähriger mit seinem Auto angehalten. Die Beamten nahmen Alkoholgeruches wahr. Ein Test ergab 1,83 Promille, so dass der Mann zur Blutentnahme auf die Wache verbracht wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine entsprechende Anzeige angefertigt.

Oranienburg: Fahren unter Einfluss von Cannabis

In der Oranienburger Friedensstraße und in der André-Pican-Straße sind am Sonntagabend gleich zwei Autofahrer gestoppt worden, die unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs waren. Bei den 22- und 42-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sie durften nicht weiterfahren.

Bergfelde: Speed ohne Geschwindigkeit

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntagabend in der Schönfließer Straße in Bergfelde ein 44-jähriger Hyundai-Fahrer gestoppt, dessen Drogenschnelltest positiv auf Cannabis ansprang. Außerdem wurden im Auto geringe Mengen von Betäubungsmittel gefunden – unter anderem auch Speed. Der Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme auf die Wache verbracht. Die Betäubungsmittel stellte die Polizei sicher.

Oranienburg: Garagen aufgebrochen

Unbekannte drangen durch Aufhebeln der Türen in mindestens zehn Garagen im Komplex Melanchthonstraße ein. Gemeldet wurde dies der Polizei am Montagmorgen. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Der genaue Schaden ist noch unklar.

Bärenklau: Unbekannte auf Betriebsgelände

Unbekannte betraten am vergangenen Wochenende unberechtigt das Betriebsgelände einer Firma am Eichstädter Weg in Bärenklau und öffneten gewaltsam einen Container, welcher mit Kette und Schloss gesichert war. Weiterhin wurden offenbar zwei Baumaschinen auf dem Betriebsgelände bewegt. Ein Bagger, welcher vor dem Container stand, wurde kurzgeschlossen und vom Container weg gefahren, so dass die Täter an den Container gelangten. In dem angegriffenen Container befanden sich aber keine Geräte, so dass offenbar nichts gestohlen wurde. Der Schaden von etwa 1000 Euro wurde am Montagmorgen der Polizei gemeldet.

Meseberg: Mann über Bord

Beim Keschern eines Fisches im Huwenowsee bei Meseberg fiel ein 47-jähriger Angler am Sonntagnachmittag ins Wasser. Da er sich nicht allein wieder in sein Boot hangeln konnte, musste er mit diesem bis zum Ufer schwimmen. Dort wurde er von den herbeigerufenen Kameraden der Feuerwehr geborgen. Da er etwa 20 Minuten im eiskalten Wasser war, musste er mit einem Rettungswagen wegen Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Velten: 89-Jähriger flüchtet, wird aber gestellt

Während der Fahrt in der Parkallee geriet ein 89-Jähriger mit seinem Auto offenbar zu weit nach rechts. Dabei berührte der Seitenspiegel einen 48-jährigen Fußgänger, der dadurch leicht verletzt wurde. Der 89-Jährige setzte seine Fahrt fort und stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Der Fußgänger folgte dem Wagen und hielt den 89-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Ein Sachschaden entstand nicht. Der 48-Jährige begab sich anschließend zur Rettungsstelle.

A24 bei Kremmen: Überschlagen

Zwischen Kremmen und Fehrbellin überholte am Sonntagabend auf der A24 ein 42-jähriger Opel-Fahrer einen BMW. Beim Einordnen stieß der Opel mit dem BMW zusammen, so dass beide nach rechts abkamen. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Bankett zum Stillstand. Der 20-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Seine 19-jährige Beifahrerin wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel bleib fahrbereit. Der BMW musste geborgen werden. Insgesamt entstand etwa 5000 Euro Sachschaden.

A10 bei Birkenwerder: Lkw-Kontrollen

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten in der vergangenen Nacht zwischen Mühlenbeck und dem Kreuz Oranienburg auf der A10 den gewerblichen Personen- und Güterverkehr. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung und die Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten gelegt. Insgesamt wurden 28 Fahrzeugführer kontrolliert. 21 Geschwindigkeitsverstöße und elf Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten konnten zur Anzeige gebracht werden. 26 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und 16 Sicherheitsleistungen erhoben. Der Schnellste war der Fahrer eines polnischen Reisebusses, der mit 100 statt der erlaubten 60 km/h fuhr. Er musste zur Sicherung des Verfahrens 350 Euro Sicherheitsleistung hinterlegen.

