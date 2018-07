Oberhavel

Lange Freude hatte Susan Schikowski an ihrem Fischbrötchen nicht. „Direkt neben dem Laden lauerten schon die Möwen. Ich hielt das Brötchen nur 30 Sekunden in der Hand, da kamen sie schon von hinten angeflogen und klauten es mir direkt aus der Hand. Den Möwen hat es hoffentlich geschmeckt“, berichtet die Bergfelderin lachend. Gemeinsam mit einer Freundin hatte es die 29-Jährige am Wochenende zu einer Tagestour nach Warnemünde gezogen. „Einfach mal ans Meer, abschalten und runterfahren“, erzählt sie im MAZ-Gespräch.

Um ihren Hunger doch noch zu stillen, holte sie sich ein neues Fischbrötchen. „Diesmal habe ich es mir einpacken lassen, damit es nicht sofort wieder stibitzt wird“, schmunzelt sie. Neben dem Warnemünder Leuchtturm, dem Wahrzeichen des Seebads an der Ostseeküste, ließ sie sich nieder, um den Sonnuntergang und ihren Snack zu genießen. „Ich hatte gerade mein Handy aus der Tasche geholt, um ein Foto von dem wunderbaren Sonnenuntergang zu machen“, erinnert sie sich. „Da tauchte plötzlich eine Möwe auf und hatte es offenbar wieder auf mein Essen abgesehen.“ Erst später bemerkte die 29-Jährige, dass sie in dem Moment „aus Versehen, vielleicht auch vor Schreck“ auf den Kameraauslöser gedrückt und „dieses geniale Foto gemacht habe“.

Die Möwe ging leer aus, das Brötchen „schmeckte sehr gut“, erzählt Susan Schikowski, die trotz der nur kurzen Auszeit ihre Akkus aufladen konnte. Inzwischen ist die 29-Jährige wieder zu Hause in Bergfelde, wo sie ihre restlichen Urlaubstage verbringt und sich noch eine ganze Weile an ihrem ganz besonderen Foto erfreuen wird. Es war einer von vielen Urlaubs-Schnappschüssen, die von Oberhavelern an die MAZ-Redaktion geschickt wurden.

Von Nadine Bieneck