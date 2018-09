Die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Rettungswesen und Katastrophenschutz haben in der Sitzung am Donnerstagabend mehrheitlich dafür plädiert, das neue Technik- und Ausbildungszentrum für den Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises (TAZ) in der Germendorfer Allee in Oranienburg zu errichten.