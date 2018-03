Spektakulärer Fund der Polizei am Freitagabend

Hennigsdorf. Den richtigen Riecher bewiesen die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel am späten Freitagabend in Hennigsdorf, als sie gegen 23 Uhr den Fahrer eines verdächtig scheinenden Pkw BMW kontrollierten.

In einer Seitenstraße der Spandauer Allee nahe der Reederei fiel der Polizeistreife ein älteres BMW-Modell auf. Schnell kam den Beamten der Verdacht, dass dessen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Lenkrad unterwegs war. Dies räumte der Mann bei seiner Befragung dann auch ein. Er erklärte den umfangreichen Konsum von Cannabis am Vortag, dessen Spuren die Beamten mit einem Drogenschnelltest vor Ort noch ausreichend nachweisen konnten.

Der Mann räumte den Konsum von Cannabis am Vortag ein. Quelle: Julian Stähle

Als die Streifenwagenbesatzung dann das Fahrzeug genauer untersuchte, förderten sie einen spektakulären Fund zu Tage, der die Kriminalpolizei noch eine ganze Weile beschäftigen dürfte. So befand sich im Auto eine Waffe, die sich im weiteren Verlauf der ersten Ermittlungen als Attrappe herausstellte. Ebenfalls im Auto transportiert hatte der Mann eine Maskierung (Skimaske), verschiedene Handfesseln sowie eine größere Menge Kabelbinder, Reizgas, mehrere gestohlene und bei der Polizei in Fahndung stehende Autokennzeichen sowie ein entwendetes Autoradio. Ebenfalls stellte sich heraus, dass das benutzte Fahrzeug weder zugelassen war noch über die pflichtgemäße Versicherung verfügte. Die am BMW angebrachten Kennzeichen waren ebenfalls als gestohlen gemeldet.

Wenig später klickten die Handschellen: Der Mann wurde mit auf die Wache genommen. Quelle: Julian Stähle

Da der Mann zudem „polizeilich ausreichend bekannt“ sei, wie Dienstgruppenleiter Andre Quade von der Polizei Oranienburg der MAZ noch Freitagabend vor Ort bestätigte, nahmen die Beamten ihn daraufhin fest und mit auf die Wache der Polizeiinspektion Oberhavel nach Oranienburg.

Zahlreiche Anzeigen nahmen die Polizeibeamten Quelle: Julian Stähle

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstoß gegen die Pflichtversicherung, Fahren ohne Führerschein und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Ob sich aus den bei dem Mann aufgefundenen Gegenständen Verdachtsmomente weiterer Straftaten ergeben, werden die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Die aufgefundene Waffe erwies sich als Attrappe. Das Reizgas hingegen war echt. Quelle: Julian Stähle

Von MAZonline