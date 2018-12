Oberhavel Oranienburg - Keine Katzenkastration, kein Livestream, mehr Geld für Feuerwehr Jede Menge – auch heiße – Eisen diskutierten Oranienburgs Stadtverordnete in ihrer letzten Versammlung des Jahres 2018. Wir haben die ersten Informationen und Beschlüsse des Abends in unseren Splittern zusammengefasst.

In ihrer letzten Versammlung des Jahres 2018 tagten die Oranienburger Stadtverordneten am 10. Dezember in der Orangerie. Quelle: Nadine Bieneck