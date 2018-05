In der sechsten Klasse der Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg beantwortete der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) am Donnerstag Fragen zur Europäischen Union. Die Schüler waren gut vorbereitet. Fragen, die in der Unterrichtsstunde nicht gestellt werden konnten, können die Kinder mit nach Berlin nehmen – sie sind in den Bundestag eingeladen.