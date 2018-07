Der Staatsanwalt hat am Montag in Neuruppin im Fall des Brandanschlages auf die Flüchtlingsunterkunft in Kremmen zu Ostern 2017 für Robert U. wegen versuchten Mordes und versuchter besonders schwerer Brandstiftung 9 Jahre und 3 Monate, für Nico B. wegen versuchter besonders schwerer Brandstiftung 4 Jahre und 3 Monate beantragt. Das Urteil wird um 15 Uhr erwartet.