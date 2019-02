Oberhavel

Wenn auf den Storch Verlass ist, dann trudelt er am heutigen Mittwoch oder am morgigen Donnerstag ein. In den vergangenen Jahren war er immer pünktlich und ließ sich am 20. oder 21. Februar in seinem Horst in der Kremmener Dammstraße nieder. „Es spricht einiges dafür, dass er wie in den Vorjahren ankommt“, sagt Roland Heigel, Storchenbetreuer für Süd-Oberhavel. „Wir hatten lange eine gute Thermik.“ Dank der Sat-Telemetrie ist er da im Bilde.

Das Kremmener Pärchen siedelte sich schon vor Jahren auf dem Nest an. Die beiden Weißstörche bevorzugen die Westroute. „Wenn sie sich auf den Weg machen, starten sie in Spanien“, so Roland Heigel. Den weiteren Weg nach Afrika würden sie sich seit einiger Zeit sparen, weil auch in Spanien genug Futter zu finden ist. Durch den kürzeren Weg sind die Störche, die über Spanien, Frankreich und der Schweiz fliegen, auch um einige Tage früher in Deutschland.

Kremmen 2017: Erster Storch in Brandenburg ist zurück. In der Dammstraße. Quelle: Robert Roeske

Aber fast 75 Prozent der deutschen Weißstörche wählen für ihren Zug die östliche Route. Die beginnt für einige in Südafrika, führt über Tansania, den Sudan, den Nahen Osten und die Türkei. Oft legen sie dabei Strecken von mehr als 10 000 Kilometern zurück. Wer diesen Weg bevorzugt, kommt meist erst ein paar Wochen später – im März – an. Laut Roland Heigel habe es schon die Störche gegeben, die ihre Flugroute plötzlich ändern und dann mit ihrem Partner fliegen. Eigentlich wählt ein Storch in der Regel immer dieselbe Strecke. „Warum? Sie haben wohl so etwas wie ein Navigationsgerät im Körper und lassen sich leiten“, vermutet Roland Heigel.

Die Nummer 2 der Ankömmlinge sind laut der Beobachtungen der letzten Jahre die „Bewohner“ des Horstes in Wensickendorf. Der befindet sich sozusagen vor der Nase von Roland Heigel. Mittels einer Webcam beobachtet er genau, wann sich dort etwas tut. Es gibt übrigens noch drei weitere Horste im Süd-Kreis von Oberhavel, die mit Kameras ausgestattet sind: in Schwante, Schönfließ und Kremmen.

Von Stefan Blumberg