Straße glatt – auf Gegenfahrbahn gerutscht

Velten. Der Wintereinbruch am Dienstagmorgen sorgte in der Veltener Ernst-Thälmann-Straße am Vormittag gegen 10.30 Uhr für einen schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin kam dort aufgrund von Schneeglätte und unangepasster Fahrweise mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn ab und stellte sich dort quer. Ein Pkw der Stadtwerke Velten konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in die Beifahrerseite des querstehenden Fahrzeugs.

Der Wintereinbruch am Dienstagmorgen (20. März) sorgte in der Veltener Ernst-Thälmann-Straße am frühen Nachmittag für einen schweren Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Eine Frau war mit ihrem Pkw aufgrund der Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn gekommen, dort konnte ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht mehr ausweichen – es kam zur Kollision. Zur Bildergalerie

Durch den heftigen Aufprall wurden vier Personen – davon drei in dem querstehenden Auto – verletzt, sie wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der unfallverursachende Pkw der Frau wurde durch die Wucht der Kollision auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Die verständigte Polizei sicherte die Unfallstelle vor Ort ab, ein Abschleppdienst barg anschließend den Unfallwagen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline