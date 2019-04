Marienthal

Der Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee informiert darüber, dass im Zusammenhang mit dem Straßenbau an der Landesstraße 214 zwischen der Burgwaller Straße und dem Ortsausgang in Richtung Tornow ab Donnerstag, 2. Mai, der Fahrplan für den Bus umgestellt wird. Busse fahren ab dem 2. Mai zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr nicht mehr durch die Baustelle. In dieser Zeit werden nur die Haltstelle „Alte Schule“ in Marienthal und die Haltestelle „Schloss Tornow“ bedient.

An drei Tagen keine Busfahrt durch den Baustellenbereich

An drei Werktagen im Mai – voraussichtlich 13. bis 15. Mai – wird der Bus bautechnisch bedingt auch in der Zeit von 17 Uhr bis 7.30 Uhr nicht durch den Baustellenbereich fahren. Die Umstellung des Fahrplanes erfolgt voraussichtlich bis zum 21. Juni 2019.

Rückfragen bitte an den TAV

Für Rücksprachen ist der Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee Montag bis Donnerstag von 7 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr unter folgender Telefonnummer zu erreichen: 03306/7 97 30.

Von Bert Wittke