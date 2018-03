Streik: Eltern um individuelle Kinderbetreuung gebeten

Velten. Die Gewerkschaft ver.di hat für Montag (19. März) die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zum Warnstreik aufgerufen (MAZ berichtete). Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen. Betroffen davon ist auch die Stadtverwaltung Velten. Bürgerinnen und Bürger müssen sich deshalb am kommenden Montag auf eingeschränkte Dienstleistungen der Stadtverwaltung einstellen, wie Veltens Pressesprecherin Ivonne Pelz am Freitag berichtete.

Insbesondere gelten die Einschränkungen – wie auch in Hennigsdorf und Oranienburg (MAZ berichtete) – für die Betreuung in den Kindertagesstätten. Da von den Warnstreiks alle städtischen Kitas betroffen sind, kann die Stadt Velten lediglich eine Notbetreuung gewährleisten, erklärt Ivonne Pelz. Alle Eltern werden daher gebeten, für diesen Tag eine individuelle Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen. Darüber informieren auch Aushänge in den Kitas vor Ort.

Konkret bieten die Kita „Villa Regenbogen“ und die Kita „Kunterbunt“ eine Not-Betreuung in der Zeit von 6 bis 18 Uhr an. Die Kita „Kinderland“ bleibt geschlossen. Für „Kinderland“-Kinder gibt es eine Not-Betreuung in den beiden anderen städtischen Kindertagesstätten. Für Kinder im Krippenbereich, also unter drei Jahren, erfolgt die Betreuung in der Kita „Kunterbunt“, für Kinder über drei Jahren in der Kita „Villa Regenbogen“.

Eltern, die keine eigene Betreuung ihrer Kinder sichern können, bittet die Stadt sich Montagfrüh dort vor Ort zu melden.

