Streit über Reiseziel endet bei Polizei

Glienicke. Nach Unstimmigkeiten eines Elternpaares wandte sich die Mutter eines sechsjährigen Kindes am Wochenende schließlich Hilfe suchend an die Polizei, um den Kindesvater aufgrund von Entziehung Minderjähriger anzuzeigen. Ursache der Anzeige war eine Reise des Vaters mit dem Sohn bereits Mitte vergangener Woche ins Ausland. Laut ihrer Aussage sah die Mutter keine generelle Gefahr für das gemeinsame Kind und befürchtete auch nicht, dass Vater und Sohn nicht wie geplant Ende April an den Wohnort zurückkehren. Jedoch war die Frau mit dem Reiseziel des Kindesvaters nicht einverstanden.

Die Beamten der Polizei erörterten mit der Frau die verschiedenen Möglichkeiten und besprachen unter anderem eine zwangsweise Rückführung des Kindes an den Wohnort. Die Kindesmutter entschied sich schließlich dagegen. Aufgrund des Verstoßes gegen die Sorgerechtsverfügung – beide Eltern verfügen über ein gemeinsames Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht – wurde jedoch ein Strafverfahren gegen den Kindesvater eingeleitet.

Im Januar 2018 hatte ein anderer Fall von Kindesentziehung in Gransee (Oberhavel) für Aufregung gesorgt. Damals hatten sich schließlich Vermutungen über einen Sorgerechtsstreit als Auslöser des Verschwindens bestätigt. Eine Kindesmutter hatte dem Vater die zehn Monate alte Tochter Ende Dezember für einen Ausflug übergeben, der Vater hatte das Kind danach nicht mehr an die Mutter zurückgegeben. Nach zwei Wochen wurde das kleine Mädchen schließlich bei ihrer Tante in den Niederlanden aufgefunden (MAZ berichtete).

Von MAZonline