Strip-Poker endet mit Schlägerei

Ein 33-Jähriger wurde am Donnerstag vor dem Oranienburger Schöffengericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Widerstand und Beleidigung gegen Polizisten angeklagt. Auslöser für den gerichtlich geahndeten Vorfall war ein erotisches Date des 33-Jährigen und seiner Freundin mit einem befreundeten Paar in Oranienburg, bei dem viel Alkohol und Strip-Poker eine große Rolle spielten.