Ein Mann in Zehdenick, der Bootsreparaturen ohne Bezahlung in Anspruch nehmen wollte, aufgebrochene Fahrzeuge in Vehlefanz und Oranienburg und eine Unfallflucht nach einem Fahrradunfall in Velten – dies und mehr gibt es im aktuellen Polizeiüberblick vom 1. Juni 2018.