Oberhavel

Für die Feuerwehren des Landkreises war es ein anstrengender Vormittag. Es mussten umgekippte Bäume beräumt werden und die Straßen von Ästen in allen Größen. Schuld war Sturmtief Bennet, das auch Brandenburg nicht verschonte. Wer von den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes nichts mitbekommen hatte, der sah unter Umständen seine Gartendekoration durch die Gegend fliegen.

Warnung der Stufe 2

Für diesen Montag gab der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Sturmböen heraus. Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Stundenkilometern brachte der Wind mit sich, in Schauernähe musste mit bis zu 100 Kilometern in der Stunde gerechnet werden.

Versperrte Straßen im Norden

Die Feuerwehren aus Fürstenberg an der Havel waren allesamt alarmiert. Hauptaufgabe war es, Straßen und Wege von Bäumen zu befreien. Auch die B96 in Richtung Neustrelitz war betroffen, sowie die Strecke zwischen Bredereiche und Blumenow. In Steinhavelmühle stürzte ein Hochsitz um.

Umgestürzte Telefonleitung am Menowsee

Herabfallende Äste beschädigten in Höhe der Badestelle am Menowsee bei Steinförde die Telefonmasten. Die betroffene Leitung liegt am Boden. Unterstützt wurde die Fürstenberger Feuerwehr von den Kameraden aus Gransee, die mit ihrer Drehleiter angerückt waren.

„Sturmfrei“ in Velten

Für die Schülerinnen und Schüler des Veltener Gymnasiums endete der Schultag früher: Durch die Unwetterwarnung wurde der Unterricht unterbrochen und die Schüler konnten frühzeitig nach Hause gehen.

Viele Einsätze laufen noch

Feuerwehrleitstelle in Eberswalde: „Es gibt seit etwa 12.30 Uhr sturmbedingte Einsätze im Kreis Oberhavel. An einigen Orten sind Bäume umgekippt, die beseitigt werden mussten. Da etliche Einsätze noch im Gange sind und die Witterung noch anhalten soll, können zur Anzahl der Einsätze gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden.“

Von MAZonline