Sweet Emily und sweet Georgia

BIRKENWERDER. .

Dorthin hatten die Kammermusikfreunde Birkenwerder eingeladen, Vereinsvorsitzender Joachim Weigert stellte den Zuhörern die Musiker vor: Trompeter Christian Meyers, der in Frankfurt/Main und Den Haag studiert hatte, den aus London stammenden Saxofonisten James Scannell, Matti Klein am Piano, und zwei Kollegen Weigerts von der Deutschen Oper: Christoph Niemann am Bass und Rüdiger Ruppert am Schlagzeug.

Das Quintett hatte neben „Sweet Georgia Brown“ so manchen Jazzklassiker im Gepäck, hatte aber auch Modern Mainstream Jazz und eine Reihe eigener Titel mitgebracht. Manche mögen's heiß, manche mögen's smooth – Powerjazz mischte sich an diesem Abend mit feinen Balladen. Gleich zum Anfang kam der Jazzwalzer „Emily“ von Johnny Mercer und Johnny Mandel. Die hatten das Stück für den 1964 gedrehten Kriegsfilm „The Americanization of Emily“ (Nur für Offiziere) komponiert, das Drama ist inzwischen vergessen, das Emily-Lied jedoch nicht. Frank Sinatra und Barbra Streisand hatten es gesungen, alle Jazzgrößen haben es gespielt. Warum das Lied seine Faszination auch nach fünfzig Jahren nicht verliert, wurde Sonnabend in Birkenwerder spürbar. Piano, Bass – alles glitt ineinander, Christian Meyers griff zum Flügelhorn, spielte butterweich. Es muss wirklich nicht immer Till Brönner sein.

Immer wieder wechselte Meyers zwischen Trompete und Flügelhorn, spielte kantig-präzise wie gefühlvoll-sanft. Das auch bei eigenen Stücken, die dem Programm eine besondere Note gaben. Mit „Still Around“, „Out of the Darkness“ und „East Autumn“ wurde die neue CD des in Berlin lebenden Musikers vorgestellt. Zu den Höhepunkten des Konzertes gehörte das Zusammenspiel des Trompeters mit James Scannell, der Klarinette, Tenor- oder Altsaxofon spielte.

Der quirlige Matti Klein, den viele von der Jazzfunkband Mo’Blow kennen, gab sein Bestes am Piano und ließ fast vergessen, dass dessen Resonanzboden gerissen ist. (Von Marlies Schnaibel)