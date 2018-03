Tanzen gegen Wildschweine

Während der Afrikatage lernten Hennigsdorfer Diesterwegschüler in dieser Woche etwas über Kultur, Geschichte und die wirtschaftliche Situation des Schwarzen Kontinents. Dafür waren die Mitglieder der Initiative „Black and White“ an die Schule gekommen. Auch ein buntes Zeichen gegen Rassismus setzten die Schüler.