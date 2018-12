Oranienburg

Aus dem Fahrerhaus eines Lkw entwendete Unbekannte Montagmorgen gegen 5 Uhr in der Vughter Straße in Oranienburg eine Tasche. Die Täter nutzten offenbar einen kurzen Moment, als der Fahrer Waren lieferte und mit Ladetätigkeiten beschäftigt war und griffen zu. In der Tasche befand sich eine unbestimmte Summe Bargeld.

Hinweis der Polizei: Gelegenheit macht Diebe! Auch wenn das Fahrzeug nur kurz verlassen wird, sollte es immer verschlossen werden. Wertgegenstände dürfen nicht offen herumliegen, sondern sollten lieber mitgenommen werden.

Von MAZonline