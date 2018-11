Hohen Neuendorf

Ein Telefonbetrüger trieb am Sonntagabend in Hohen Neuendorf sein Unwesen und versuchte, zwei ältere Damen über den Tisch zu ziehen. In beiden Fällen gingen die Angerufenen nicht auf das Gebaren des Anrufers ein, sondern beendeten das Gespräch und informierten anschließend die Polizei über den Vorfall.

Zunächst hatte der unbekannte männliche Anrufer gegen 19.45 Uhr eine 73-Jährige aus Hohen Neuendorf angerufen, sich als Polizist vorgestellt und ihr im Verlauf des Telefonats mitgeteilt, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei, bei der eine Liste mit weiteren potenziellen Opfern gefunden wurde, auf der auch ihr Name stehen würde. In Folge fragte der Anrufer die Frau über Wertgegenstände in ihrem Haushalt aus. Die 73-Jährige wurde während des Telefonats stutzig ob des geschilderten Sachverhalts und beendete das Gespräch schließlich.

Nur wenig später, gegen 20.10 Uhr, erfolgte ein ähnlicher Anruf bei einer 77-jährigen Seniorin aus Hohen Neuendorf. Auch hier schilderte der Anrufer der Frau die Legende der festgenommenen Einbrecherbande und versuchte, Informationen zu Wertgegenständen im Haushalt der Frau zu erlangen. In diesem Fall bat der Anrufer die Frau sogar, aus ihrem Haus zu treten und in ihrer Umgebung nach dem Rechten zu schauen. Daraufhin beendete die 77-Jährige schließlich das Telefonat.

In beiden Fällen handelte es sich um einen männlichen Anrufer. Wie die Polizei mitteilt, nutzen Telefonbetrüger immer wieder auch die Möglichkeit des Spoofings. Das heißt, sie blenden bei ihren Anrufen beispielsweise die Telefnummer „110“ ein, ohne tatsächlich von dieser Nummer aus anzurufen geschweige denn überhaupt mit dieser in Verbindung zu stehen. Die Polizei warnt unermüdlich vor den sogenannten „Enkeltrick“-Telefonbetrügern, die mit großem Einfallsreichtum auf immer wieder neuem Wege versuchen, vornehmlich ältere Mitbürgern zunächst telefonisch zu kontaktieren, um sie anschließend auf kriminelle Weise um beträchtliche Geldbeträge zu erleichtern.

So schützen Sie sich vor Enkeltrick-Betrug - Am Telefon nicht ausfragen lassen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. - Nicht unter Druck setzen lassen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin. In der Zwischenzeit prüfen Sie die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei. - Rufen Sie die Polizei an! Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – aber nicht die Nummer, die der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde. - Notieren Sie die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. - Bevor Sie jemandem Geld geben: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie die Polizei. – Übergeben Sie Geld nur an Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind! – Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Termin die Polizei unter Tel. 110! – Sichern Sie Ihre Wohnung: Tür abschließen, Sperrriegelkette vorhängen, Türspion benutzen. – Schließen Sie niemals Verträge an der Haustür ab!

Von MAZonline