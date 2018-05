Zühlsdorf

Der Termin für das Gedenkspiel für den im Februar überraschend verstorbenen einstigen Fußballtrainer Klaus-Dieter Teetz steht fest. „Wir wollen am 21. Juli für Teetzi spielen“, sagt Mario Böhme von der SG Zühlsdorf, wo Teetz zuletzt noch Vereinsmitglied war und ab und zu für die Ü 45 kickte. Er und Pascal Bergmann organisieren das Spiel. „Es wird ein Turnier auf Großfeld sein.“ Teilnehmer sollen die Mannschaften werden, wo Teetz einmal Trainer war. Post Zehlendorf, Oranienburger FC II, SG Zühlsdorf, Fortuna Grüneberg und Falkenthaler Füchse sind dabei. Auch eine Polizeiauswahl hat sich angemeldet. Der langjährige Trainer, der Polizist war, starb am 2. Februar durch einen Unfall in seinem Haus.

Mehr Informationen gibt es bei Mario Böhme 0172/3 22 81 77

Von Sebastian Morgner