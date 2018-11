Bernau

Mit rund 1000 Beamten hat die Brandenburger Polizei den Ernstfall bei terroristischen Anschlägen geprobt. Für die groß angelegte, seit Montag laufende Übung wurden drei Bedrohungsszenarien nachgestellt: ein geplanter Giftanschlag auf ein Wasserwerk in Grüneberg sowie Überfälle auf eine Bildungsstätte in Liebenberg (Oberhavel) und ein Hotel in Bernau (Barnim).

Wie arbeiten die Polizeibeamten zusammen?

Geprobt wurde bei der Übung „ACT 2018“ (Aktion contra Terror 2018) das Zusammenspiel der Einsatzkräfte vom Führungsstab über die Hubschrauberstaffel und die Spezialeinsartkommandos bis zu den Revierpolizisten.

Wie verhält man sich am besten, wenn eine Schule überfallen wird, oder ein Giftanschlag verübt wird? Das Spezialeinsatzkommando hat dies in Barnim geprobt.

„Der heutige Tag hat gezeigt, dass die Polizei in Brandenburg gut ausgebildet und ausgerüstet ist, und wir für den Ernstfall, den wir uns alle nicht wünschen, gewappnet sind“, sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag in einer ersten Bilanz.

Hohe abstrakte Terrorgefahr in Brandenburg

In Brandenburg herrsche wie in ganz Deutschland eine hohe abstrakte Gefahr terroristischer Anschläge. „Das bedeutet, dass wir derzeit keinen konkreten Hinweis auf einen geplanten Anschlag haben, aber Gefährder kennen, denen ein Anschlag zuzutrauen wäre“, erläuterte Mörke. „Es kann uns jederzeit treffen.“

