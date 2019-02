Hohen Neuendorf

Zwei hochwertige Autos wurden in der Nacht zum Mittwoch (20. Februar) in Hohen Neuendorf von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen.

Zwei Autos am Spargelfeld aufgebrochen

So drangen die Einbrecher in einen Pkw Mercedes in der Straße Am Spargelfeld ein und entwendeten daraus einen Airbag. In der selben Straße brachen sie zudem einen Pkw BMW auf, aus dem sie ein Sportlenkrad mit Airbag entwendeten.

Mehrere tausend Euro Sachschaden

Nach ersten groben Schätzungen der Polizei entstand durch die Einbrüche ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder Pkw-Einbruchsserien in der Region

Immer wieder war es in den vergangenen Monaten in der Region zu zahlreichen Einbrüchen in Fahrzeuge gekommen. So wurden unter anderem in Glienicke in der Vergangenheit aus einer ganzen Serie an Pkw Navigationssysteme und Fahrerairbags ausgebaut und gestohlen.

Von MAZonline