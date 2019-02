Oranienburg

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (1. Februar) in eine Garage in der Sachsenhausener Feldstraße in Oranienburg ein und machten sich an dort gelagerten Werkzeugen zu schaffen.

Sie entwendeten einen Motorkran, einen Motorbaum, Felgen sowie einen Werkstattwagen und richteten insgesamt einen Sachschaden von rund 5000 Euro an. Der Einbruch wurde am Freitagabend festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline