In der Arbeitsagentur Oranienburg, Stralsunder Straße 30, werden am 24. Mai von der Ausbildungsleiterin der Oberhavelklinik GmbH Oranienburg, Antje Schütz, Berufe im Gesundheitswesen vorgestellt. Informiert wird, welche Zugangsvoraussetzungen erforderlich sind, wie die Ausbildung verläuft und wie die tägliche Arbeit in der Praxis aussieht.