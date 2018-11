Germendorf

Regelrecht mit Namensvorschlägen überschwemmt wurde die MAZ-Redaktion in Oranienburg in den vergangenen Tagen. Zahlreiche Oberhaveler und auch viele Leser über die Region hinaus hatten sich an der Namenssuche für das neugeborene Zicklein aus dem Tierpark Germendorf beteiligt und sandten ihre Ideen ein. Aus weit mehr als 100 Vorschlägen – zahlreiche MAZ-Leser begründeten ihre Namenswahl, einige Namen wurden auch mehrfach genannt – wählte die MAZ-Redaktion zwölf Vorschläge aus, die nun für eine Woche in einem nicht repräsentativen Voting zur Wahl stehen. Den Name, für den am Ende die meisten Stimmen abgegeben wurden, wird der kleine Ziegenfratz dann zukünftig tragen.

Stimmen Sie unter diesen zwölf Vorschlägen ab:

Unter allen Einsendern der zwölf Namen verlosen wir insgesamt drei Gutscheine für den Tierpark Germendorf. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, das Voting endet am 5. Dezember 2018, 12 Uhr.

Von MAZonline