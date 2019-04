Die Europa-Radtour der Bündnisgrünen mit dem Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir macht am 5. Mai Station an der Marienkirche in Gransee Station. Dort wird es auch möglich sein, mit den kommunalen Kandidaten Uwe Mietrasch (Gransee) und Ines Alkewitz (Großwoltersdorf) zu sprechen.