Kremmen

Immer wieder brannte es in den vergangenen Wochen am Kremmener Luchweg. Ursächlich ausgelöst hatte im Juli ein technischer Defekt eines Traktors, wie Stadtbrandmeister Gerd Lerche damals berichtete. Seitdem waren auf den Feldern, die von einer Torfschicht bedeckt sind, immer wieder Flammen aufgelodert.

Dies sei nicht ungewöhnlich, hieß es Dienstag (4. September) aus der Regionalleitstelle der Feuerwehr NordOst in Eberswalde. Im Zuge der enormen Trockenheit könne das Feuer, welches sich nach wie vor in der Tiefe des Torfbodens halte, immer wieder mal auflodern, so zum Beispiel „wenn Landmaschinen über den Boden fahren, diesen aufwirbeln und dadurch Luft an die Brandnester gelangt“, erklärte ein Sprecher der Regionalleitstelle.

Mehrfach musste die Feuerwehr in diesem Jahr bereits zu Bränden auf den Feldern am Kremmener Luchweg ausrücken (Archivbild). Quelle: Feuerwehr Staffelde

Dienstagnachmittag breiteten sich erneut Flammen auf den Feldern am Luchweg aus. Die Feuerwehren aus Sommerfeld, Kremmen und Staffelde wurden zum Brandort gerufen, um das Feuer vor Ort zu löschen und die Fläche zu bewässern.

„Das Problem wird erst mit einsetzenden Regen dauerhaft gelöst“, heißt es aus der Regionalleitstelle. Bis dahin seien Kameraden der Feuerwehr in regelmäßigen Abständen vor Ort und bewässern den Feldbereich, um den Bereich unter Kontrolle zu halten. Dass dennoch immer wieder mal Feuer aufflamme, sei aufgrund der Beschaffenheit des Bodens nicht ungewöhnlich.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline