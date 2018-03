Torhorst-Schule bekommt Erweiterungsbau

Der Landkreis Oberhavel investiert in den Erweiterungsneubau und die Sanierung der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg rund 17 Millionen Euro. Anfang April ist es so weit, dann rücken die Kräne an. Die Fertigstellung ist zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 geplant.