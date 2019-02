Wolfslake

Im Fall der während einer Lkw-Fahrt verstorbenen Frau eines Lkw-Fahrers am Sonnabend hat die Polizei inzwischen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dies teilte ein Sprecher der Polizeidirektion West auf MAZ-Nachfrage mit. „Der Leichnam wurde beschlagnahmt und wird nun obduziert“, sagte er. Die Ermittlungen dauern an.

Rettungseinsatz an der Raststätte kommt zu spät

Ihr Ehemann, ein Lkw-Fahrer polnischer Herkunft, hatte in der Nacht zu Sonnabend (2. Februar) gegen 3 Uhr an der Raststätte Wolfslake-West Hilfe aufgrund des Zustands seiner Frau gesucht. Die vor Ort eingetroffenen Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod seiner Ehefrau feststellen. Der Mann hatte gegenüber der Polizei angegeben, dass er seit dem Grenzübertritt ca. zwei Stunden gefahren sei und sich seine Frau nach der Grenzkontrolle auf den Beifahrersitz schlafen gelegt hatte. Im Rahmen einer Pause an der Raststätte hatte er dann festgestellt, dass seine 50-jährige Frau nicht mehr reagierte.

