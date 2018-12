Hennigsdorf

Schrecklicher Fund kurz vor Weihnachten: In einer Wohnung in Hennigsdorf ( Oberhavel) stieß die Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr auf eine männliche Leiche.

Ursache unklar

Nach MAZ-Informationen soll der 18-Jährigen in einer Wohnung in den Havelpassagen in der Fußgängerzone gefunden worden sein.

Zur Galerie Kurz vor Weihnachten wurde in einer Hennigsdorfer Wohnung in der Nacht eine leblose Person gefunden. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar.

Wie es zu dem Unglück kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Staatsanwaltschaft ist involviert.

Von RND/lin