Oranienburg

Am Montag war von dem schweren Motorradunfall, der sich am Sonntag gegen 11 Uhr auf der Germendorfer Allee ereignet hatte, nichts mehr zu sehen. Ein 32-jähriger Kradfahrer hatte auf der Auffahrt der Brücke über die B 96 zwischen Oranienburg und Germendorf einen Pkw überholt und war beim anschließenden Einscheren offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Der junge Mann, er stammte nach Angaben der Polizei aus Berlin, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit der Leitplanke. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen eines Ersthelfers sowie hinzugerufener Rettungskräfte verstarb der 32-Jährige noch vor Ort an seinen Verletzungen.

Der Unfallhergang konnte unter anderem aufgrund von Zeugenaussagen rekonstruiert werden, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag mit. Der Leichnam des Mannes sei beschlagnahmt worden, die Kriminalpolizei ermittelt, erklärte sie.

Von Nadine Bieneck