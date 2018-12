Hennigsdorf

Auch zwei Tage nach dem Tod einer 16-Jährigen in Hennigsdorf (Oberhavel) ermittelt die Polizei weiter zur Todesursache des Mädchens. „Die Ermittlungen dauern an“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Freitag. Eine erste Obduktion des Leichnams hatte bislang keine Hinweise darauf ergeben, woran das Mädchen gestorben war. Neue Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler nun durch ein toxikologisches Gutachten, wie es hieß.

Zur Galerie Am späten Mittwochabend (19. Dezember) wurde in einer Hennigsdorfer Wohnung gegen 23 Uhr eine leblose Person gefunden. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst noch völlig unklar.

Polizisten hatten die 16-Jährige am späten Mittwochabend tot in einer Mietwohnung in Hennigsdorf gefunden. Der Mieter hatte die Jugendliche entdeckt und die Polizei gerufen. Eine Fremdeinwirkung konnte nach Obduktion des Leichnams bereits am Donnerstag ausgeschlossen werden. Einen Bericht der „ Berliner Morgenpost“, wonach ein „langjähriger Drogenkonsum“ naheliege, bestätigte die Polizeisprecherin nicht.

Ähnlicher Fall aus Ahrensfelde ( Barnim ) nach wie vor ungelöst

Der Fall der Jugendlichen erinnert an den rätselhaften Tod des 13-jährigen Max aus Ahrensfelde ( Barnim). Der Junge galt seit dem Abend des 31. Juli als vermisst. Zwei Tage später fand man seine Leiche in der Nähe einer alten Kläranlage. Verschiedene Gutachten zur Todesursache, darunter auch eine toxikologisch-chemische Untersuchung, führten zu keinem Ergebnis. „Es gibt leider keine neuen Hinweise“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) auf DPA-Nachfrage am Freitag zu diesem Fall.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von Anna Bueckmann/DPA