Oranienburg

Wer eine „Geprüfte Tourist-Information“ besucht, ist gut beraten. Immerhin werden unter anderem Erscheinungsbild, Leistungsangebot und Informationsbereitstellung sowie die Mitarbeiter unter die Lupe genommen, bevor das gleichnamige Zertifikat verliehen wird. Die Oranienburger Tourist-Information (TI) hat es nach dem Besuch einer Prüferin im April erneut erhalten: Damit ist sie für weitere drei Jahre Trägerin der „i-Marke“ des Deutschen Tourismusverbandes.

Für den Gast ist dieses Qualitätssiegel einfach zu erkennen: an einem weißen i auf rotem Grund – so etwa ganz groß auf der Infosäule vor dem Gebäude am Schlossplatz 2 oder als kleines Logo auf Broschüren.

Insgesamt hat die TI 105 von 120 möglichen Punkten erhalten. Mit diesen 88 Prozent liegt das Team deutlich über Landesdurchschnitt (80 Prozent) und auch dem Bundesdurchschnitt (81 Prozent). Mindestens 67 Prozent müssen für die Zertifizierung erreicht werden. „Wir freuen uns sehr, das i wieder verliehen bekommen zu haben. Das motiviert uns natürlich auch. Vielleicht werden es beim nächsten Mal schon 90 Prozent“, sagt TI-Chefin Denise Deutsch.

Zur Steigerung beitragen könnte beispielsweise eine Sortimentserweiterung um Artikel, von denen sich auch junge Menschen angesprochen fühlen. Ebenso werde die Schulung und Weiterbildung der Kollegen weiterhin eine große Rolle spielen.

Bewertet wird anhand von 40 Kriterien – zum Bespiel danach, ob genügend Parkplätze vorhanden sind, Barrierefreiheit gegeben ist, Informationsmaterial auch außerhalb der Öffnungszeiten – übers Internet – zugänglich ist oder ob die Mitarbeiter regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen. Nächste Prüfung fürs i ist 2021.

Von MAZ-online.de