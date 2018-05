Die neue Gemeinschaftsausstellung „Art Worlds“ des Vereins Kunstraum Oranienwerk ist am Dienstag in der Kreisverwaltung Oberhavel eröffnet worden. Neun Künstlerinnen und Künstler geben darin bis zum 29. Juni Einblicke in ihr kreatives Schaffen. Zu sehen sind 30 Werke – von realistisch über abstrakt bis experimentell.