Tresor aus Lehnitz liegt in Ahrensfelde

Berlin/Lehnitz. Polizeibeamte aus Berlin haben sich am Sonntag gegen 16.10 Uhr bei der Polizei in Oberhavel gemeldet. Die Kollegen aus der Hauptstadt hatten zuvor in Ahrensfelde einen geöffneten Tresor gefunden. In diesem sollen sich Kleingeld, Postutensilien und ein Poststempel befunden haben. Daran konnte die Polizei sehen, dass der Tresor aus einer Postfiliale in Lehnitz stammt.

Daraufhin wurden Beamte aus Oberhavel zur der Filiale in Lehnitz geschickt. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Eingangstür offen war. Unbekannte hatten sie offensichtlich gewaltsam aufgebrochen, die Räume durchsucht und einen Tresor mitgenommen. Ob noch mehr gestohlen wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Bert Wittke