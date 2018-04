Turm: Schwitzen für den guten Zweck

Sportlich, sportlich: Weil zwei Brandenburger besonders viel für ihre Gesundheit tun, bekamen sie jetzt von Turm-Chef Kay Duberow ein kleines Dankeschön. Allein Sporttherapeutin Sandra Rückert hat in drei Wochen 34 000 Bewegungen am Crosstrainer gemacht. So haben Bluthochdruck, Herzschwäche und Übergewicht keine Chance.