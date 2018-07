Zühlsdorf

Ganz am Ende des Tages wurde es noch einmal emotional: Die Initiatoren Mario Böhme und Pascal Bergmann überreichten während der Siegerehrung die Spendenbox an Michaela Schulz. Sie ist die Lebensgefährtin von Klaus-Dieter Teetz, der im Februar bei einem Unfall in seinem Haus tödlich verunglückt war. „Die Einnahmen des Turniers, Startgelder, Eintrittsgelder und Spenden der Mannschaften kommen der Familie zu Gute“, so Böhme, der die Idee des Gedenkturniers hatte und alle Mannschaften, bei denen „Teetzi“ einst Trainer war, eingeladen hatte.

1200 Euro Spendengelder sind zusammengekommen

Insbesondere für die Zwillinge Marian und Milena Teetz (10) soll das Geld sein. 1200 Euro sind zusammengekommen. „Das ist Wahnsinn. Oberhavel hat mal wieder gezeigt, dass es in schweren Zeiten zusammenhält und etwas bewegen kann“, freute sich Böhme und überreichte Michaela Schulz das Geld, die zu Tränen gerührt war.

Klaus-Dieter Teetz verstarb Anfang Februar in seinem Haus. Quelle: Stefan Blumberg

Aber auch die anderen Kinder des Verstorbenen waren vom Tag der Erinnerung überwältigt. „Es war für uns alle ein sehr schöner Tag“, sagte Marie Teetz. „Wir haben ihn genossen und möchten uns bei allen bedanken, die da waren und die das alles organisiert haben. Für Papa.“

Kinder von Klaus-Dieter Teetz haben T-Shirts angefertigt

Die Kinder hatten T-Shirts angefertigt. Mit der Aufschrift „Teetzi“. In einem Einlagespiel trafen die Familienmitglieder und Freunde auf die D-Jugend der SG Zehlendorf/Zühlsdorf.

Das Turnier gewann am Ende die SG Zühlsdorf vor Oranienburg, Falkenthaler Füchse, Fortuna Grüneberg, Post Zehlendorrf (Traditionself) und der Polizeiauswahl Oberhavel. Quelle: Robert Roeske

Der Rahmen stimmte. Viele Weggefährten von Klaus-Dieter Teetz waren gekommen, um auf diesem Weg Abschied zu nehmen. Freunde, einstige Spieler und Trainerkollegen fanden den Weg auf den Sportplatz in Zühlsdorf. Auch die Arbeitskollegen von Klaus-Dieter Teetz wollten unbedingt dabei sein. Die Polizei Oberhavel stellte sogar eine Mannschaft, die beim Turnier mitspielte. Die Hinterbliebenen rückten für einige Stunden in den Mittelpunkt.

„Teetzi – du wirst in unseren Herzen bleiben“, schallte es zum Abschluss über die Lautsprecher.

Von Sebastian Morgner