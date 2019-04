Einen Unfall mit erheblichem Sachschaden richtete am Montagvormittag ein Lkw-Fahrer auf dem nördlichen Berliner Ring nahe der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Dreieck Havelland an, als er mit mehreren Baustellenelementen kollidierte. Der Grund dafür: Übermüdung.