Oberhavel

Helmut Gerike aus Hohen Neuendorf, die Bürgerinitiative Baumschutz aus Glienicke, das Hennigsdorfer Gartenprojekt von Heidrun Jenrich und Egon Springmann, der Verein Liebenthaler Pferdeherde oder auch Alfred Hundrieser aus Hennigsdorf und die Bürgerinitiative Trottheide – sie alle waren in den vergangenen Jahren Preisträger des „ Barbara Zürner Umweltschutzpreises“ des Landkreises Oberhavel. Doch wer wird die Auszeichnung als nächstes in den Händen halten?

Meldefrist: bis 30. Juni

Die Ausschreibung hat jetzt begonnen. Bis Ende Juni können Vorschläge zur Verleihung beim Landkreis Oberhavel eingereicht werden. „Mit dem ‚ Barbara Zürner Umweltschutzpreis’ ehren wir beispielhaftes Engagement im Natur- und Umweltschutz“, wirbt Umweltdezernent Egmont Hamelow. „Dabei legen wir besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. In Zeiten, in denen der Rückgang der biologischen Vielfalt weltweit bedrohliche Ausmaße annimmt, setzen wir alles daran, für diese Thematik zu sensibilisieren. Auch nachfolgende Generationen sollen die Kostbarkeiten in Flora und Fauna unserer Region künftig noch kennen- und schätzen lernen können. Der Umweltpreis soll Ansporn und Wertschätzung gleichermaßen sein.“

Kinder und Jugendliche werden extra bewertet

Auszeichnungswürdig können beispielsweise Initiativen, Projekte oder Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz, zur Umweltbildung, zur Minderung von Umweltbeeinträchtigungen, zur Schaffung von Grünbereichen oder zur Erhaltung und Entwicklung der Landschaft sein. Bei der Vergabe des „ Barbara Zürner Umweltschutzpreises“ werden ausschließlich Erwachsene berücksichtigt. Kinder und Jugendliche können sich im kommenden Jahr wieder um den „Alfred-Hundrieser-Umwelt-Förderpreis“ bewerben. Die Auszeichnungen werden – wie beim Kultur- und Kulturförderpreis sowie beim Innovations- und Innovationsförderpreis – in jährlichem Wechsel vergeben.

Preisgeld : bis zu 4.000 Euro

Der seit 2002 im Gedenken an die Umweltschützerin Barbara Zürner verliehene Preis ist mit bis zu 4.000 Euro dotiert. Über seine Verleihung entscheidet ein Preisgericht. Die handschriftlich unterzeichneten Vorschläge sind bis zum 30. Juni beim Landkreis Oberhavel, 16515 Oranienburg, Adolf-Dechert-Straße 1 in einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „ Umweltschutzpreis“ einzureichen. Sie müssen Namen, Adressen und Telefonnummern beziehungsweise E-Mail-Adressen des Einreichenden sowie des Vorgeschlagenen enthalten.

Personen oder Gruppen vorschlagen

Dem Anschreiben soll eine aussagekräftige, allgemeinverständliche Beschreibung der jeweiligen Leistung – beispielsweise konkrete Ergebnisse oder positive Auswirkungen – beigefügt werden. Aufschlussreich können zeichnerische oder bildliche Darstellungen sein. Die Einreichenden sollten sich auf maximal zehn DIN-A4-Seiten beschränken. Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen sowie Gruppierungen, die nicht von Berufs wegen mit Lösungen von Natur- und Umweltschutzaufgaben betraut sind und ihren Wohnort oder ihren Wirkungskreis für Belange des Umweltschutzes im Landkreis Oberhavel haben. Eigenbewerbungen sind ausgeschlossen.

