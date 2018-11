So schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Berlin gebracht werden musste, wurde am Sonntagnachmittag in Zühlsdorf eine 34-jährige Fußgängerin im Zuge einer Auseinandersetzung mit einem Autofahrer. Der Hergang des Geschehens ist jedoch noch nicht ganz klar – die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.