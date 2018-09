Zehdenick

Ein elfjähriges Mädchen wurde am Dienstagmorgen in der Zehdenicker Dammhaststraße von einem bislang unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen und mit einer roter Flüssigkeit übergossen. Das Kind befand sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines siebenjährigen Jungen auf dem Weg zur Schule.

Opfer vertraut sich in Schule den Lehrern an

Der unbekannte Mann lief nach dem Vorfall in Richtung Liebenwalder Straße davon. Die Kinder setzten ihren Weg zur Schule anschließend weiter fort. Dort vertraute sich das Mädchen seinen Lehrern an. Das Gesicht des dunkelhäutigen Mädchens war zu diesem Zeitpunkt gerötet und geschwollen, eine medizinische Versorgung war jedoch zunächst nicht notwendig. Die Mutter des Mädchens wurde durch die Schule über den Vorfall informiert.

Polizei auf Suche nach Zeugenhinweisen zu Tat und Täter

Der unbekannte Täter war dunkelhäutig und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte kurzes, krauses Haar und war mit einer weißen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301/8510 zu melden.

Von MAZonline