Kremmen

Ein Verkehrsunfall auf der A24 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Fehrbellin ging am Freitagnachmittag (30. November) glimpflich aus.

Gegen 15.15 Uhr hatte der 59-jährige Fahrer eines Pkw VW Caddy dort den linken Fahrstreifen in einem Baustellenbereich befahren. Am Ende der Baustelle kam der 59-Jährige in Folge eines Fahrfehlers im Bereich der Fahrbahnverschwenkung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit drei Absperrbaken, die bei der Kollision zerstört wurden.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, sein Caddy war nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrfähig und musste daher abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline