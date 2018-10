Hennigsdorf

Ein 55-Jähriger mit 1,63 Promille alkoholisierter Radfahrer befuhr am Dienstagnachmittag in Hennigsdorf den Heideweg. Beim Einbiegen in den Waidmannsweg machte er einen zu weiten Bogen, sodass er mit dem Gegenverkehr zusammenstieß. Dabei handelte es sich um den 63-Jährigen Fahrer eines Renault Koleos. Am PKW entstand Sachschaden. Bei dem unverletzten, alkoholisierten Radfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen.

Von MAZonline