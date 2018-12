Oberhavel

Am Wochenende musste die Polizei wieder oftmals ausrücken. Hier der Überblick:

Oranienburg: Auffahrunfall

Am Samstag fuhr in der Bernauer Straße in Oranienburg gegen 11:30 Uhr in Folge von Unaufmerksamkeit ein 18-jähriger Renault Fahrer einem vor ihm verkehrsbedingt haltenden PKW Renault eines 61-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3500 Euro. Der PKW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Löwenberg/Neulöwenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagvormittag befuhr eine 33-jährige Ford Fahrerin gegen 10:15 Uhr den Grüneberger Weg aus Richtung Löwenberg nach Grüneberg. In einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin konnte ihren PKW nach dem Zusammenstoß selbständig verlassen, musste aufgrund ihrer Verletzungen jedoch im Krankenhaus Neuruppin ärztlich behandelt werden. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000,- Euro, wobei dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Grüneberger Weg musste für die Dauer der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme bis 12:00 Uhr voll gesperrt werden.

L19/ Ludwigsaue: Unfall mit Reh

Mit einem die Straße querenden Reh kollidierte am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr auf der L19 zwischen Ludwigsaue und Rüthnick ein 48-jähriger VW Fahrer. Das Wild verendete aufgrund der Verletzungen vor Ort und wurde dem zuständigen Jagdpächter übergeben. An dem Fahrzeug, was nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Von MAZonline