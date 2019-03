Oberhavel

Bei seiner letzten Tagung vor der Kommunalwahl hat der Kreistag Mitte März der jemals größten Infrastrukturmaßnahme des Landkreises zugestimmt. Für knapp 40 Millionen Euro werden für 3.000 Haushalte in bisher unterversorgten Gebieten Glasfaserkabel verlegt, so, dass künftig ein hochleistungsfähiges Breitbandnetz in ganz Oberhavel zur Verfügung steht.

Oberhavel müsse wettbewerbsfähig bleiben

„Ohne flottes Internet funktionieren weder Dienstleistungen noch Handwerk, können Privathaushalte kein sicheres Online-Banking betreiben und Urlauber nur umständlich Zimmer buchen. Das soll jetzt ein Ende haben. Der Landkreis startet dazu die größte Infrastrukturmaßnahme seit seiner Gründung vor 25 Jahren. Für knapp 40 Millionen Euro werden die letzten weißen Flecken beim Breitbandausbau auf absehbare Zeit verschwinden“, erläutert Andreas Noack, der Vorsitzende der Fraktion SPD/LGU. „Mit diesem Beschluss halten wir den Landkreis Oberhavel wettbewerbsfähig und tragen zu mehr Lebensqualität für alle bei. Schnelle Glasfaserkabel sind entscheidend für die Entwicklung von Wirtschaft und Tourismus, helfen sowohl bei der Ansiedlung neuer Unternehmen als auch der Erweiterung bestehender Firmen und sichern Beteiligung und soziale Kontakte für jung und alt“, betont er.

Weiterer Ausbau geplant

Andreas Noack weiter: „Für uns ist klar, dass wir nun auch bei den grauen Flecken nachlegen müssen. Dazu soll die Kreisverwaltung weitere Förderanträge vorbereiten, damit tatsächlich alle Haushalte schnelles Internet mit mindestens 50 Mbit/s nutzen können.“

Von MAZonline