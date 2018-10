Hennigsdorf

Ein Autodiebstahl ereignete sich in der Nacht von Montag (29. Oktober) zu Dienstag in der Paul-Schreier-Straße in Hennigsdorf. So wurde ein dort abgestellter silbergrauer Pkw VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen BRB-SD 410 von unbekannten Tätern entwendet.

Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 6500 Euro. Die Polizei hat die Fahndung nach dem Pkw sowie den amtlichen Kennzeichen eingeleitet.

Von MAZonline