Velten

Riesengroßer Katzenjammer im Veltener Schubertweg. Seit einer knappen Woche wartet Familie Kretschmer dort sehnsüchtig auf die Rückkehr von Kater Zlatan. Der anderthalbjährige, grau gestromte Vierbeiner ist nachts oft als Freigänger unterwegs und macht die Gegend unsicher, kehrte jedoch zuverlässig morgens immer wieder zurück zu seiner Familie. Zu der gehören neben den Kretschmers auch drei weitere Katzen, die ihr vierbeiniges Familienmitglied schmerzlich vermissen.

Markant: Die weiße Schwanzspitze von Kater Zlatan. Quelle: Privat

„Zlatan ist eher scheu“, berichtet die 17-jährige Dana. Vor anderthalb Jahren hat die Familie den Kater adoptiert. „Er stammt aus Kroatien. Wir haben ihn dort als Straßenkatze gefunden, kurz vor dem Verhungern, noch nicht alt, erst wenige Wochen zuvor geboren. Wir haben uns sofort dazu entschieden, ihn zu adoptieren und mitzunehmen. Er wäre sonst vermutlich verhungert“, erinnert sie sich. Für die Kretschmers war Zlatan bereits die vierte Straßenkatze, die sie in Kroatien vor dem Hungertod retteten. Seinen Namen bekam der Kater, der vor allem aufgrund seiner markanten weißen Schwanzspitze schnell erkennbar ist, von Danas Bruder Tristan. Der 20-jährige Fußballfan benannte den grau getigerten Vierbeiner nach dem schwedischen Fußballstar Zlatan Ibrahimovic.

Familie Kretschmer vermisst Kater Zlatan schmerzlich. Quelle: Privat

Er hofft nun ebenso wie Schwester Dana und die gesamte Familie Kretschmer, dass Zlatan so schnell wie möglich wieder auftaucht. „Vielleicht ist er in einen Keller oder Schuppen geraten, er ist sehr neugierig.“ Da der Kater zugleich aber auch sehr scheu ist, könne es sein, dass der ein oder andere Nachbar vermute, Zlatan hätte kein Zuhause und sei eine Straßenkatze, überlegt die 17-Jährige. „Vielleicht hat ihn deshalb auch jemand mitgenommen und möchte ihm ein neues Zuhause geben.“ Da Zlatan nicht gechippt oder registriert ist, sei die Zuordnung zu den Kretschmers ohne weiteres nicht so einfach möglich.

Wer hat Zlatan gesehen?

Familie Kretschmer hofft nun, mit Hilfe von Aushängen und einem Aufruf in der MAZ ihren Kater schnell wiederzufinden. „Wir haben überall in unserer Umgebung Zettel ausgehangen, haben auch schon überall nach Zlatan gesucht, bislang jedoch ohne Erfolg“, berichtet Dana Kretschmer traurig. Wer also hat den Vierbeiner gesehen? Es handelt sich bei ihm um eine grau-weiß-schwarz gestromte europäische Kurzhaarkatze. Besonders auffällig ist die weiße Schwanzspitze des ansonsten fast durchgängig schwarz-gestreiften Schwanzes. Zlatan ist anderthalb Jahre alt, sehr scheu, aber gleichzeitig auch enorm neugierig. Wer Zlatan gesehen hat oder aber bei sich aufgenommen hat, wird gebeten, sich bei Familie Kretschmer unter der 0179 - 93 57 365 zu melden. „Wir hoffen so sehr, dass Zlatan bald wieder bei uns ist. Wir vermissen ihn schrecklich. Jeden Tag, wenn wir von der Schule oder Arbeit nach Hause kommen, hoffen wir, dass er wieder da ist. Wir machen uns große Sorgen, dass ihm etwas passiert sein könnte.“

Von Nadine Bieneck