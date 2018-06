Velten

Einen aufreibenden Einsatz erlebten Rettungskräfte am Montagnachmittag in Velten. Gegen 16.45 Uhr behandelten sie einen alkoholisierten 16-Jährigen auf dem Rathausplatz, als der Jugendliche anfing, zu randalieren, die Sanitäter beiseite stieß und versuchte, zu flüchten. Ein Sanitäter wurde dabei verletzt und musste anschließend medizinisch versorgt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den 16-Jährigen nach Zeugenhinweisen ermitteln und an seiner Wohnanschrift auch feststellen.

Der junge Mann stand offenbar zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Erneut riefen die Polizeibeamten daher ein Rettungswagen zu Hilfe. Der Jugendliche beleidigte und beschimpfte nun die Beamten und versuchte mehrfach, zu flüchten – auch als er bereits an den Händen gefesselt war. Erneut konnte er aufgegriffen werden.

Inzwischen war die Mutter des 16-Jährigen über den Stand der Dinge informiert worden. Sie konnte ihren Sohn schließlich beruhigen und übernahm ihn in Abstimmung mit der Notärztin.

Die Polizeibeamten fertigten entsprechende Strafanzeigen an.

Von MAZonline